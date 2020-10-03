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03 октября 2020, суббота, 15:48 37
Общество 2020-10-03T15:48:11+03:00
Українські Новини
Под завалами сгоревших домов в Луганской области находят тела погибших

Под завалами сгоревших домов в Луганской области находят тела погибших

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, пожар в Луганской области, Жертвы пожара
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС

Правоохранители нашли тела 4 женщин под завалами разрушенных из-за пожара, которые захватили уже 20 тыс. га леса и сухой травы, зданий в Луганской области.

Об этом пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сотрудники следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружили в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тела) людей, которые значились как без вести пропавшие", - написала он.

Так, были обнаружены тела 4 женщин: Валентины Шушулковой, Натальи Андреевой, Светланы Помещик и Любови Чумак.

Всего погибших 11.

Спасатели ликвидировали один из очагов пожаров в Луганской области.

Как сообщили Українськi Новини, в Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

Тем временем, Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

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