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  • Пожар на Луганщине захватил уже 20 тыс. га леса и сухой травы. Продолжается эвакуация людей
02 октября 2020, пятница, 23:43 92
Происшествия 2020-10-03T00:45:01+03:00
Українські Новини
Пожар на Луганщине захватил уже 20 тыс. га леса и сухой травы. Продолжается эвакуация людей

Пожар на Луганщине захватил уже 20 тыс. га леса и сухой травы. Продолжается эвакуация людей

Кира Молчанова
Пожар, Луганская область, ГСЧС, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Луганской области распространился на 20 тыс. га.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Авиацией ГосЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершено 123 сброса (396 тонн воды). С начала тушения пожаров - 183 сброса (646 тонн воды). Работы завершены", - говорится в нем.

Среди 7 основных очагов, где продолжается тушение пожара, - Смоляниново Новоайдарского района, где огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений.

В Трехизбенке пожар охватил 2,6 тыс. га, а в Лобачеве и Геевке - 300 га.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 2 505 человек и 260 единиц техники.

Пожар в Луганской области тушат с вертолета. Фото: ГСЧСПожар в Луганской области тушат с вертолета. Фото: ГСЧС

Пожарные поливают лес. Фото: ГСЧСПожарные поливают лес. Фото: ГСЧС

Огонь распространяется быстро. Фото: ГСЧСОгонь распространяется быстро. Фото: ГСЧС

Горят камыши. Фото: ГСЧСГорят камыши. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українськi Новини, пожар в Луганской области распространился на 13 тыс. га, 1 очаг возгорания ликвидирован.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль во время посещения Луганской области заявил, что пожары на территории области локализованы.

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