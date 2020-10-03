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03 жовтня 2020, субота, 15:48 4
Суспільство 2020-10-03T18:15:01+03:00
Українські Новини
Під завалами згорілих будинків в Луганській області знаходять тіла загиблих

Під завалами згорілих будинків в Луганській області знаходять тіла загиблих

Ольга Фандорина
Загиблі в пожежі, Загиблі, пожежа в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ГСЧС
Пожежа в Луганській області. Фото: ГСЧС

Правоохоронці знайшли тіла 4 жінок під завалами зруйнованих через пожежі на території Луганської області 

Про це прессекретар поліції Луганській області Тетяна Погукай написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Співробітники слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, а саме: огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявили в с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будівель тіла (фрагменти тіла) людей, які значилися як безвісти зниклі ", - написала вона.

Так, було виявлено тіла 4 жінок: Валентини Шушулкової, Наталії Андрєєвої, Світлани Помещик і Любові Чумак.

Всього загиблих 11.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами з боку бойовиків. Зеленський зазначив, що це не перші пожежі в Луганській області в нинішньому році і для встановлення їх причин відкрито кримінальне провадження.

Однак Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків, що здійснювалися із застосуванням трасувальних куль.

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