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02 октября 2020, пятница, 20:23 371
Политика 2020-10-02T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Беларуси лишили аккредитации все иностранные СМИ

В Беларуси лишили аккредитации все иностранные СМИ

Ольга Фандорина
СМИ, Беларусь, Аккредитация, Иностранные СМИ
Флаг. Фото: pixabay
Флаг. Фото: pixabay

Беларусь, которая обвинила Украину во вмешательстве, со 2 октября лишила аккредитации все иностранные СМИ, переаккредитация по новому порядку будет проходить со следующей недели.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что новое положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября. С 5 октября комиссия по вопросам аккредитации начнет работать в новом составе, прием электронных заявок также стартует в этот день.

Как сообщали Українські новини, Беларусь усилила границу с Украиной.

Также после президентских выборов белорусы начали чаще ездить в Украину.

Согласно независимым экзит-полам, на президентских выборах в августе этого года Лукашенко получил не более 16% голосов.

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