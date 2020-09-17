Беларусь закрывает границу с Польшей и Литвой, границу с Украиной усиливают

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об усилении госграницы с Украиной, которая по его словам, готовит уничтожение Беларуси и закрытие границ с запада. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Он заявил, что вынужден также закрыть границу с Литвой и Польшей.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны.

"Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", - призвал Лукашенко.

Как сообщали Українські новини, Лукашенко требовал у Украины "вернуть" белорусских оппозиционеров.

Также Верховная Рада не признала результаты выборов в Беларуси.

Кроме того, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине, но политическое убежище просить не собираются.

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