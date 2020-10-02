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02 октября 2020, пятница, 15:30 114
Происшествия 2020-10-02T17:00:05+03:00
Українські Новини
Пожары в Луганской области локализованы, населенные пункты защищены, — Шмыгаль

Пожары в Луганской области локализованы, населенные пункты защищены, — Шмыгаль

Елена Новикова
Пожар, Луганская область, ГосЧС, Ликвидация пожара, Денис Шмыгаль, пожар в Луганской области, Локализация пожара
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время посещения Луганской области сообщил, что пожары на территории области локализованы, а также защищены населенные пункты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Шмыгаль, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николай Чечеткин сейчас находятся на месте стихийного бедствия в Луганской области.

"От пожаров в Луганской области пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", - сказал Шмыгаль.

По словам Ярового, в рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров.

"О причинах пожаров следствие, среди прочих, рассматривает следующие версии: поджоги, преступная деятельность, а также специфические последствия сильного ветра и отсутствие дождя в течение 4 месяцев", - сказал первый замминистра внутренних дел.

Он добавил, что на месте пожаров продолжают работать более 2,5 тыс. сотрудников ГосЧС, полиции и Национальной гвардии.

Чечеткин сообщил, что в зоне бедствия работает авиация ГосЧС - 3 самолета Ан-32 П и 2 вертолета.

"Наша авиация работает эффективно, в наиболее опасных очагах пожара. В течение 2 октября на территории Луганской области совершено 53 сброса (142 тонн воды). С начала тушения пожаров 113 сбросов (382 тонн воды)", - отметил он.

В селе Сиротино чиновники посетили дворы, которые выгорели полностью.

Кроме того, они пообщались с погорельцами, которым негде жить и сейчас находятся в одной из школ Северодонецка.

Спортзал школы  переоборудовали для их нужд.

"Правительство готово к выплатам компенсаций пострадавшим - 300 тыс. гривен за полностью разрушенный огнем дом, 200 тыс. гривен - выплаты семьям, в которых есть погибшие при пожаре. Также будет выплачено 50 тыс. гривен, если дом разрушен частично, и 20 тыс. гривен, если пострадало хозяйство", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине.

Однако Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

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