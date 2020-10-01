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01 октября 2020, четверг, 15:02 55
Политика 2020-10-01T15:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине

Боевики не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине

Кира Молчанова
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) 30 сентября, вследствие чего 1 украинский военнослужащий был ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"30 сентября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

Огонь из стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки и Новоалександровки, из автоматического станкового гранатомета - недалеко от Новотроицкого,из гранатометов различных систем - в районе Зайцево, Мироновского и Новотошковского, из стрелкового оружия и подствольного гранатомета - вблизи Зайцево, из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета - недалеко от Хутора Вольный.

"В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой, военные готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

В то же время отмечается, что провокации с применением трассирующих пуль вызвали пожары, общая площадь которых составляет более 85 га.

К ликвидации пожаров в Луганской области привлечено 450 военных Вооруженных сил и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и специальной техники.

"Удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк. Борьба с огненной стихией продолжается вблизи Новоалександровки и Кряковки. На участках между н. п. Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие ВСУ вместе с представителями ГосЧС отрезают пути распространения огня к домам местных жителей", - говорится в сообщении.

Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился на десятки жилых домов в населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово, местные жители были эвакуированы.

С начала текущих суток, 1 октября, на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - применение автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС.

Количество погибших при пожаре в Луганской области увеличилось на 3 человека до 9.

В Офисе Президента не исключают, что в масштабных пожарах на Луганщине виноваты боевики.

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