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30 сентября 2020, среда, 13:28 629
Экономика 2020-09-30T14:00:01+03:00
Українські Новини
Курс доллара для платежных карт после падения начал дорожать

Курс доллара для платежных карт после падения начал дорожать

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс для платежных карт
Карта. Фото: pixabay
Карта. Фото: pixabay

В среду курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 29 сентября на 3,31 коп. до 28,4402 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,70 коп. до 28,1199 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 13,62 коп. до 32,7481 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,67 коп. до 33,3712 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1199 28,4402 32,7481 33,3712 3,34 4,15
Максимальный 28,3190 28,7500 33,1000 33,7000 3,52 5,00
Минимальный 27,0000 28,3500 31,5000 33,1000 3,00 3,66

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 29 сентября на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс покупки – на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

А Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

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