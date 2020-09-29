В "Нефтегазе" назвали цену на газ для украинцев в октябре

ООО Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" сохранила на октябрь цену на природный газ для населения на уровне 4,7 гривны\/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини. Также Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" сохранила цену по тарифу "Годовой" на уровне 5,24 гривны\/куб. м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки). Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей. Кабинет Министров определил "поставщиком последней надежды" на рынке газа ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" сроком на 3 года. Также Кабмин ограничил цену продажи газа "поставщиком последней надежды" среднеарифметическим значением цены на немецком газовом хабе NCG. Ранее Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре.