38% украинцев обвиняют государство в повышении цены на газ

38,3% опрошенных социологической службой Центра Разумкова считают государство виновным в повышении цен на газ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 22,5% респондентов считают виновным в повышении цен на газ Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины", 13% - украинских поставщиков, 6,5% - европейских газовых трейдеров, 2,2% - других, 17,6% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах за исключением оккупированных территорий.

Было опрошено 1,2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

Ранее Минсоцполитики рассказывало, за какой период учитываются доходы при оформлении субсидий.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости