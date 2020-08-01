Украина перешла на рыночные цены на газ для населения

После того, как "Нефтегаз" повысил цену на газ для населения в июле, в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок для бытовых потребителей.

Данное решение было принято на заседании Кабинета Министров 1 июля, передают Українські Новини.

Законом "О рынке природного газа" предусматривается, что с 1 августа бытовые потребители смогут самостоятельно выбирать себе поставщика природного газа.

В свою очередь поставка газа будет осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем.

Также законом предусматривается равенство прав на ввоз и вывоз природного газа на/с территории Украины, а также ответственность субъектов рынка газа за нарушение правил деятельности на рынке.

Кроме того, был определен "поставщик последней надежды", который не вправе отказать в заключении договора поставки газа на ограниченный период времени (не более 60 дней).

По истечении этого срока "поставщик последней надежды" обязан прекратить поставки природного газа потребителю.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров определил "поставщиком последней надежды" на рынке газа ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" сроком на 3 года.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля.

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

Тем временем, в Украине с августа изменятся правила регулирования цен на газ для населения