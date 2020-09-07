подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 сентября 2020, понедельник, 05:30 7029
Общество 2020-09-07T05:30:01+03:00
Українські Новини
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой

Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой

Анна Рудык
Газ, Коммунальные услуги, Тарифы на газ, цены на газ
Коммунальные тарифы
Коммунальные тарифы

В Украине начиная с осени газ подорожает от  5,4 до 7 грн за кубометр. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные главы Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана.

Так, сообщается, что цена на газ для населения будет расти и дальше, ведь растет цена на европейских хабах.

"Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр", – резюмирует Артем Компан.

В то же время, директор газотранспортной компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович утверждает, цена в этом отопительном сезоне может быть ниже, чем в прошлом:

"Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов", - отметил он.

В то же время, важно отметить, что рынок газа не легко поддается прогнозам. К примеру, в прошлом году прогнозировали, что газ на рынке может стоить 12 500 гривен за тысячу кубометров. Но на практике, стоил он 5500 грн. Тогда "Нафтогаз" подписал новый транзитный договор с "Газпромом", и это повлияло на все цены. Что будет в этом году, ждут ли нас очередные катаклизмы – пока предугадать сложно.

Из-за теплой зимы Украина закончила прошлый отопительный сезон с рекордными объемами газа в хранилищах. Еще в марте оператор газовых хранилищ сообщал, что в системе ГТС осталось 15,8 миллиарда кубометров газа. Это в 1,5-2 раза больше, чем было ранее в этот же период. По последним данным "Оператора ГТС Украины", на конец августа количество газа в хранилищах достигло почти 25 миллиардов кубометров.

Ранее Українські Новини писали, что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения.

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

Больше новостей о: Газ Коммунальные услуги Тарифы на газ цены на газ

Как определить качество газа и сколько его нужно, ...
Цены на газ в Европе стремительно растут: чего жда...
В июле уменьшился долг украинцев за коммуналку: бо...
Могут вырасти до шокирующего уровня. Что будет с ц...
Боевики второй раз за день нарушили перемирие: военный получил ранения, несовместимые с жизнью
Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период
Новости
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
В ЦОЗ рассказали, сколько масок должно быть у школьника и какими они должны быть 06:02 Инфографика
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Доллар продолжает расти. Официальный курс валют в начале недели 05:15
больше новостей
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19 20:42
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
больше новостей
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Верховный Суд требует оплатить информацию о зарплатах судей 10:00
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19 20:42
больше новостей
В одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса: часть учеников будет учиться дистанционно
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok