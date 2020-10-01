Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина

После того, как жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики

Об этом говорится в материалах министерства, передают Українські Новини.

"Смягчение карантинных ограничений и их дальнейшее снятие на фоне принятых правительственных решений, направленных на смягчение влияния пандемии COVID-19, смягчение монетарной политики позволят оживить экономическую активность… Но если ограничения будут усиливаться, экономика вернется к нисходящей динамике, что сформирует W-образную траекторию", - говорится в материалах.

W-образная модель означает, что после спада идет некоторый временный подъем, который ошибочно принимают за полное восстановление, а потом снова наступает рецессия экономики.

В случае смягчения карантинных ограничений Минэкономики ожидает возобновления роста экономики в четвертом квартале этого года.

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD.

Ранее в Минфине рассказали, сколько потратили из бюджета на борьбу с коронавирусом.

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