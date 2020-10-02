Украинский фильм вошел в программу Best of Fests крупнейшего фестиваля документального кино в мире

В то время как создатели фильмов по-прежнему не спешат с большими кинопремьерами, "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык вошла в престижную программу Best of Fests крупнейшего фестиваля документального кино в мире – IDFA. Подборка Best of Fests состоит из тридцати зрительских хитов и призеров "Сандэнса", Каннского, Берлинского и других кинофестивалей мира. Организаторы отмечают особую актуальность этой программы в этом году, так как каждый фестиваль проходит в чрезвычайных обстоятельствах. Международный фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA) пройдет с 18 по 29 ноября в смешанном оффлайн и онлайн-формате.

"Земля голубая, будто апельсин" – полнометражный дебют режиссерки и писательницы Ирины Цилык, который стал настоящей документальной сенсацией года. Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.

Мировая премьера "Земли голубой, будто апельсин" состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition кинофестиваля "Сандэнс", где лента получила Премию за лучшую режиссуру документального фильма. Украинское кино было впервые представлено в конкурсной программе этого известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14Plus, а украинская – на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Земля голубая, будто апельсин" стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

Фильм продолжает успешную фестивальную историю, в частности, получил Гран-при и награду за "Лучшую операторскую работу" крупнейшего польского фестиваля документальных фильмов Millennium Docs Against Gravity, награжден как "Лучший дебют" на кинофестивале Biografilm в Италии, признан "Лучшим фильмом о правах человека" на DokuFest в Косово и вошел в официальную программу престижных международных кинофестивалей: CPH:DOX в Дании, Hot Docs в Канаде, MoMA Doc Fortnight в США и еще более 40 других фестивалей. Также лента отобрана в шорт-лист Премии Европейской киноакадемии в категории "Лучший документальный фильм".

Фильм создан украинской продакшн-компанией "Альбатрос Коммуникос" (продюсерка Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией "Мунмейкерс" (продюсерка Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра и IDFA Bertha Fund (Нидерланды). Съемки проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

В широкий украинский прокат "Земля голубая, будто апельсин" выйдет 26 ноября.

Ранее Українські Новини писали о фильмах, которые выйдут на экраны в октябре, о кинопремьерах августа, а до этого - о том, что можно посмотреть в июле.

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