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02 жовтня 2020, пʼятниця, 11:11 5
Життя 2020-10-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Український фільм увійшов до програми Best of Fests найбільшого фестивалю документального кіно в світі

Український фільм увійшов до програми Best of Fests найбільшого фестивалю документального кіно в світі

Надежда Комендантова

У той час як творці фільмів  як і раніше не поспішають з великими кінопрем'єрами, український фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик увійшла в престижну програму Best of Fests найбільшого фестивалю документального кіно в світі - IDFA. Організатори відзначають особливу актуальність цієї програми в цьому році, оскільки кожен фестиваль проходить в надзвичайних обставинах. Підбірка Best of Fests складається з тридцяти глядацьких хітів і призерів "Санденс", Каннського, Берлінського і інших кінофестивалів світу.

Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі (IDFA) пройде з 18 по 29 листопада в змішаному офлайн і онлайн-форматі.

"Земля блакитна, ніби апельсин" - повнометражний дебют режисерки і письменниці Ірини Цілик, який став справжньою документальною сенсацією року. Фільм розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають уже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця сім'я дуже дружна і весела. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть самостійно знімають фільми про своє життя під час війни.

Світова прем'єра "Землі блакитний, ніби апельсин" відбулася в конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю "Санденс", де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено в конкурсній програмі цього відомого і найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Європейська прем'єра пройшла на 70-му Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, а українська - на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де "Земля блакитна, ніби апельсин" стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, отримав Гран-прі та нагороду за "Найкращу операторську роботу" найбільшого польського фестивалю документальних фільмів Millennium Docs Against Gravity, нагороджений як "Найкращий дебют" на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний "Найкращим фільмом про права людини "на DokuFest в Косово і увійшов в офіційну програму престижних міжнародних кінофестивалів: CPH: DOX в Данії, Hot Docs в Канаді, MoMA Doc Fortnight в США і ще більше ніж 40 інших фестивалів. Також стрічка відібрана в короткий список Премії Європейської кіноакадемії в категорії "Найкращий документальний фільм".

Фільм створений української продакшн-компанією "Альбатрос Коммунікос" (продюсерка Ганна Капустіна) та литовської продакшн-компанією "Мунмейкерс" (продюсерка Гедре Жицького) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру і IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Зйомки проходили в 2017-2019 роках в Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також в Києві.

У широкий український прокат "Земля блакитна, ніби апельсин" вийде 26 листопада.

Раніше Українські Новини писали про фільми, які вийдуть на екрани в жовтні.

 
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