Что посмотреть в августе: в прокат выйдет более 20 фильмов разных жанров

В августе в Украине выйдет более 20 кинопремьер разных жанров: от комедий до фильмов ужасов, среди которых есть киноленты украинского производства. Українські Новини сделали подборку всех мировых премьер, которые состоятся в последний месяц лета. "Поезд до Пусана 2: Полуостров" События сюжета фильма разворачиваются в Южной Корее. Через четыре года после вспышки страшного вируса, который не смогла сдержать страна, территория, которая осталась от нее, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Страна: Южная Корея Дата выхода: 6 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=J9SEx-XQF08" frameborder="0" allowfullscreen> "Наследие лжи" 6 августа на украинских экранах появится фильм "Наследство лжи". События шпионского триллера разворачиваются в Киеве. Мартин Бакстер, бывший оперативник британской разведки MI6, снова начинает работать в мире шпионажа, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помощи в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб. Страны: Нидерланды, Великобритания, Польша, Украина, США Дата выхода: 6 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pRYqxiTTKTk" frameborder="0" allowfullscreen> "На высотах Нью-Йорка" События разворачиваются в Нью-Йорке. Местный житель Уснави, который является владельцем небольшого магазинчика, экономит каждый заработанный цент для воплощения своей мечты о лучшей жизни. Страна: США Дата выхода: 6 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=v773rdqnZJQ" frameborder="0" allowfullscreen> "Думай как пес" Фильм показывает сумасшедшие приключения 12-летнего мальчика Оливера и его пса Генри. Когда его школьный эксперимент для научной ярмарки идет не по плану, Оливер открывает невероятную технологию, позволяющую мальчику общаться с его четвероногим другом. Страна: США Дата выхода: 6 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GHtqEasd6g4" frameborder="0" allowfullscreen> "Крошка зомби" 6 августа на украинских экранах выйдет французское фэнтези "Крошка зомби". Это история Клервиуса Нарцисса, известного в мире зомби, оживает в рассказе его внуки, которая переезжает в Париж. Страна: Франция Дата выхода: 6 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LjW4S3n0CNY" frameborder="0" allowfullscreen> "Рейв" Фильм переносит зрителя в середину 90-х. Джон и Спаннер – неразлучные друзья, живущие в провинциальном шотландском городке. Эпидемия рейва и безумных наркотических вечеринок, которая распространяется Британией, в их городе ощущается только слабым эхом. Найти наркотики можно только на закрытых рейвах, которые британские власти объявили вне закона. Страна: Великобритания Дата выхода: 6 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Y0kXD06Gm94" frameborder="0" allowfullscreen> "Гренландия" 13 августа в Украине выйдет фильм "Гренландия". В центре сюжета семья, которая пытается добраться до безопасного места, пока на планету падают осколки огромной кометы, сметая все на своем пути. Страна: США Дата выхода: 13 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4wirc7pT_FM" frameborder="0" allowfullscreen> "Агент Ева" Агент Ева – умная, красивая и очень опасна. Она выполняет самые сложные задачи своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из боссов секретной службы открывает на нее охоту. Страна: США Дата выхода: 13 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=y6NIL-WlgT4" frameborder="0" allowfullscreen> "О бесконечности" Драма "О бесконечности" выйдет на экраны 13 августа. Фильм рассказывает о размышлениях о человеческой жизни во всей его красоте и жестокости. Страны: Швеция, Норвегия, Франция Дата выхода: 13 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=x-1u_V_-Weo" frameborder="0" allowfullscreen> "Окрашенный птенец" Драма рассказывает о еврейской паре, которая пытается защитить своего ребенка от геноцида. Супруги отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик вынужден отправиться в путешествие диким и враждебным миром. Страны: Чехия, Словакия, Украина Дата выхода: 13 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DK8Zb923Xfo" frameborder="0" allowfullscreen> "Мулан" Фильм "Мулан" выйдет в Украине 20 августа. События разворачиваются в Китае, когда император издал указ о том, что один человек из каждой семьи должен служить в Армии. Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину и проходит сложный путь. Страна: США Дата выхода: 20 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ftgt1Mhk8dY" frameborder="0" allowfullscreen> "Толока" 20 августа в прокат выйдет украинский фильм "Толока". В центре сюжета девушка Екатерина, в которую влюбились трое казаков. Свой выбор она доверила судьбы: пообещала стать женой тому, кто избавит из плена ее брата. Страна: Украина Дата выхода: 20 август https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=dxtrMvAW_Hk" frameborder="0" allowfullscreen> "Антебеллум" Фильм следует за успешной писательницей Вероникой, которая оказывается в ловушке в ужасной реальности – между нашим временем и периодом рабства в США – и должна раскрыть тайну, которая переворачивает ум, пока не стало слишком поздно. Страна: США Дата выхода: 20 август https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=noc0r99WAsQ" frameborder="0" allowfullscreen> "Хищница" В центре сюжета – закаленный в боях солдат-наемник Саманта О'Хара руководит отрядом, который берется за опасную миссию – спасение заложников от террористов в Африке. Страны: США, ЮАР Дата выхода: 20 август https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IpSK2CsKULg" frameborder="0" allowfullscreen> "Тесла" Биографический фильм "Тесла" выйдет на украинские экраны 20 августа. Свободный рассказ о жизни изобретателя-визионера Николы Теслы, его отношения с Томасом Эдисоном и дочерью Дж.П. Моргана Анной и его достижения в передаче электроэнергии и света. Страна: США Дата выхода: 20 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e4U-23TOKms" frameborder="0" allowfullscreen> "Схидняк" В зрителей есть возможность увидеть фильм украинского производства "Схидняк". Рассказывает об одном дне из жизни двух бойцов - "Бороды" и "Режиссера". "Борода" является неугомонным оптимистом, который может решить любой вопрос. А "Режиссер" выступает его противоположностью. Первый из них родом из Донбасса, он старше и до войны был простым рабочим, а второй приехал из западной Украины и является молодым интеллигентом. Страна: Украина Дата выхода: 20 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=SWhWT6fibX8" frameborder="0" allowfullscreen> "Час дьявола" Предприниматели Макс и Дрю ведут популярную веб-трансляцию, которая показывает "экзорцизм в прямом эфире", что на самом деле является тщательно продуманной мистификацией, которая привлекает миллионы зрителей. Однако успех возвращается к ребятам спиной, когда во время одной из их трансляций невеста Дрю становится одержимой настоящим демоном, который берет в заложники всю команду. Страна: США Дата выхода: 20 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tGdtbroFFWk" frameborder="0" allowfullscreen> "Тенет" Главный герой борется за выживание всего мира. Он путешествует окутанным сумерками миром международного шпионажа с единственной миссией, которая развернется за пределами реального времени. Это не путешествие сквозь время. Это инверсия. Страны: США, Великобритания Дата выхода: 26 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kh2aOe7NtmQ" frameborder="0" allowfullscreen> "Новые мутанты" Пять юных мутантов, которые только открывают свои способности, закрыли в секретной учреждении, где их держат против их воли. Там они борются, чтобы избежать своих прошлых грехов и спасти себя. Страна: США Дата выхода: 27 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=xM-pjwF_vJk" frameborder="0" allowfullscreen> "Война с дедушкой" 27 августа выйдет комедия "Война с дедушкой". Фильм рассказывает о строптивом мальчике Питере, который вступает в борьбу за свое личное пространство с дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Страна: США Дата выхода: 27 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Ps-hF-N1-8g" frameborder="0" allowfullscreen> "Высокая нота" События фильма "Высокая нота" развиваются в гламурном музыкальном мире Лос-Анджелеса и следуют за суперзвездой Грейс Дэвис. Ее ассистентка Мэгги бегает за мелкими поручениями, но все еще мечтает стать музыкальным продюсером. Страны: США, Великобритания, Китай Дата выхода: 27 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IzCBLiLXOdw" frameborder="0" allowfullscreen> "Джуди" 27 августа выйдет фильм "Джуди" о легендарной певица Джуди Ґарланд. Она приезжает в Лондон зимой 1968 года, чтобы провести серию аншлаговых концертов. Страны: США, Великобритания Дата выхода: 27 августа https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=oBn9xj2fulY" frameborder="0" allowfullscreen> Ранее Українські Новини сообщали, в июле в прокат вышло 18 новых фильмов разных жанров. Кроме того, в августе выйдет пять новых сериалов: Сокол и Зимний солдат, Маппеты сегодня, Маленькие пташки, Страна Лавкрафта, Птичка господа милосердного. Также в Украине начали восстанавливать работу кинотеатры во время карантина из-за коронавирса.