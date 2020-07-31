Что посмотреть в августе: в прокат выйдет более 20 фильмов разных жанров

В августе в Украине выйдет более 20 кинопремьер разных жанров: от комедий до фильмов ужасов, среди которых есть киноленты украинского производства. Українські Новини сделали подборку всех мировых премьер, которые состоятся в последний месяц лета.

"Поезд до Пусана 2: Полуостров"

События сюжета фильма разворачиваются в Южной Корее. Через четыре года после вспышки страшного вируса, который не смогла сдержать страна, территория, которая осталась от нее, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову.

Страна: Южная Корея

Дата выхода: 6 августа

https://www.youtube.com/watch?v=J9SEx-XQF08" frameborder="0" allowfullscreen>

"Наследие лжи"

6 августа на украинских экранах появится фильм "Наследство лжи". События шпионского триллера разворачиваются в Киеве. Мартин Бакстер, бывший оперативник британской разведки MI6, снова начинает работать в мире шпионажа, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помощи в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

Страны: Нидерланды, Великобритания, Польша, Украина, США

Дата выхода: 6 августа

https://www.youtube.com/watch?v=pRYqxiTTKTk" frameborder="0" allowfullscreen>

"На высотах Нью-Йорка"

События разворачиваются в Нью-Йорке. Местный житель Уснави, который является владельцем небольшого магазинчика, экономит каждый заработанный цент для воплощения своей мечты о лучшей жизни.

Страна: США

Дата выхода: 6 августа

https://www.youtube.com/watch?v=v773rdqnZJQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Думай как пес"

Фильм показывает сумасшедшие приключения 12-летнего мальчика Оливера и его пса Генри. Когда его школьный эксперимент для научной ярмарки идет не по плану, Оливер открывает невероятную технологию, позволяющую мальчику общаться с его четвероногим другом.

Страна: США

Дата выхода: 6 августа

https://www.youtube.com/watch?v=GHtqEasd6g4" frameborder="0" allowfullscreen>

"Крошка зомби"

6 августа на украинских экранах выйдет французское фэнтези "Крошка зомби". Это история Клервиуса Нарцисса, известного в мире зомби, оживает в рассказе его внуки, которая переезжает в Париж.

Страна: Франция

Дата выхода: 6 августа

https://www.youtube.com/watch?v=LjW4S3n0CNY" frameborder="0" allowfullscreen>

"Рейв"

Фильм переносит зрителя в середину 90-х. Джон и Спаннер – неразлучные друзья, живущие в провинциальном шотландском городке. Эпидемия рейва и безумных наркотических вечеринок, которая распространяется Британией, в их городе ощущается только слабым эхом. Найти наркотики можно только на закрытых рейвах, которые британские власти объявили вне закона.

Страна: Великобритания

Дата выхода: 6 августа

https://www.youtube.com/watch?v=Y0kXD06Gm94" frameborder="0" allowfullscreen>

"Гренландия"

13 августа в Украине выйдет фильм "Гренландия". В центре сюжета семья, которая пытается добраться до безопасного места, пока на планету падают осколки огромной кометы, сметая все на своем пути.

Страна: США

Дата выхода: 13 августа

https://www.youtube.com/watch?v=4wirc7pT_FM" frameborder="0" allowfullscreen>

"Агент Ева"

Агент Ева – умная, красивая и очень опасна. Она выполняет самые сложные задачи своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из боссов секретной службы открывает на нее охоту.

Страна: США

Дата выхода: 13 августа

https://www.youtube.com/watch?v=y6NIL-WlgT4" frameborder="0" allowfullscreen>

"О бесконечности"

Драма "О бесконечности" выйдет на экраны 13 августа. Фильм рассказывает о размышлениях о человеческой жизни во всей его красоте и жестокости.

Страны: Швеция, Норвегия, Франция

Дата выхода: 13 августа

https://www.youtube.com/watch?v=x-1u_V_-Weo" frameborder="0" allowfullscreen>

"Окрашенный птенец"

Драма рассказывает о еврейской паре, которая пытается защитить своего ребенка от геноцида. Супруги отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик вынужден отправиться в путешествие диким и враждебным миром.

Страны: Чехия, Словакия, Украина

Дата выхода: 13 августа

https://www.youtube.com/watch?v=DK8Zb923Xfo" frameborder="0" allowfullscreen>

"Мулан"

Фильм "Мулан" выйдет в Украине 20 августа. События разворачиваются в Китае, когда император издал указ о том, что один человек из каждой семьи должен служить в Армии. Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину и проходит сложный путь.

Страна: США

Дата выхода: 20 августа

https://www.youtube.com/watch?v=ftgt1Mhk8dY" frameborder="0" allowfullscreen>

"Толока"

20 августа в прокат выйдет украинский фильм "Толока". В центре сюжета девушка Екатерина, в которую влюбились трое казаков. Свой выбор она доверила судьбы: пообещала стать женой тому, кто избавит из плена ее брата.

Страна: Украина

Дата выхода: 20 август

https://www.youtube.com/watch?v=dxtrMvAW_Hk" frameborder="0" allowfullscreen>

"Антебеллум"

Фильм следует за успешной писательницей Вероникой, которая оказывается в ловушке в ужасной реальности – между нашим временем и периодом рабства в США – и должна раскрыть тайну, которая переворачивает ум, пока не стало слишком поздно.

Страна: США

Дата выхода: 20 август

https://www.youtube.com/watch?v=noc0r99WAsQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Хищница"

В центре сюжета – закаленный в боях солдат-наемник Саманта О'Хара руководит отрядом, который берется за опасную миссию – спасение заложников от террористов в Африке.

Страны: США, ЮАР

Дата выхода: 20 август

https://www.youtube.com/watch?v=IpSK2CsKULg" frameborder="0" allowfullscreen>

"Тесла"

Биографический фильм "Тесла" выйдет на украинские экраны 20 августа. Свободный рассказ о жизни изобретателя-визионера Николы Теслы, его отношения с Томасом Эдисоном и дочерью Дж.П. Моргана Анной и его достижения в передаче электроэнергии и света.

Страна: США

Дата выхода: 20 августа

https://www.youtube.com/watch?v=e4U-23TOKms" frameborder="0" allowfullscreen>

"Схидняк"

В зрителей есть возможность увидеть фильм украинского производства "Схидняк". Рассказывает об одном дне из жизни двух бойцов - "Бороды" и "Режиссера". "Борода" является неугомонным оптимистом, который может решить любой вопрос. А "Режиссер" выступает его противоположностью. Первый из них родом из Донбасса, он старше и до войны был простым рабочим, а второй приехал из западной Украины и является молодым интеллигентом.

Страна: Украина

Дата выхода: 20 августа

https://www.youtube.com/watch?v=SWhWT6fibX8" frameborder="0" allowfullscreen>

"Час дьявола"

Предприниматели Макс и Дрю ведут популярную веб-трансляцию, которая показывает "экзорцизм в прямом эфире", что на самом деле является тщательно продуманной мистификацией, которая привлекает миллионы зрителей. Однако успех возвращается к ребятам спиной, когда во время одной из их трансляций невеста Дрю становится одержимой настоящим демоном, который берет в заложники всю команду.

Страна: США

Дата выхода: 20 августа

https://www.youtube.com/watch?v=tGdtbroFFWk" frameborder="0" allowfullscreen>

"Тенет"

Главный герой борется за выживание всего мира. Он путешествует окутанным сумерками миром международного шпионажа с единственной миссией, которая развернется за пределами реального времени. Это не путешествие сквозь время. Это инверсия.

Страны: США, Великобритания

Дата выхода: 26 августа

https://www.youtube.com/watch?v=kh2aOe7NtmQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Новые мутанты"

Пять юных мутантов, которые только открывают свои способности, закрыли в секретной учреждении, где их держат против их воли. Там они борются, чтобы избежать своих прошлых грехов и спасти себя.

Страна: США

Дата выхода: 27 августа

https://www.youtube.com/watch?v=xM-pjwF_vJk" frameborder="0" allowfullscreen>

"Война с дедушкой"

27 августа выйдет комедия "Война с дедушкой". Фильм рассказывает о строптивом мальчике Питере, который вступает в борьбу за свое личное пространство с дедушкой, который переселяется в его любимую комнату.

Страна: США

Дата выхода: 27 августа

https://www.youtube.com/watch?v=Ps-hF-N1-8g" frameborder="0" allowfullscreen>

"Высокая нота"

События фильма "Высокая нота" развиваются в гламурном музыкальном мире Лос-Анджелеса и следуют за суперзвездой Грейс Дэвис. Ее ассистентка Мэгги бегает за мелкими поручениями, но все еще мечтает стать музыкальным продюсером.

Страны: США, Великобритания, Китай

Дата выхода: 27 августа

https://www.youtube.com/watch?v=IzCBLiLXOdw" frameborder="0" allowfullscreen>

"Джуди"

27 августа выйдет фильм "Джуди" о легендарной певица Джуди Ґарланд. Она приезжает в Лондон зимой 1968 года, чтобы провести серию аншлаговых концертов.

Страны: США, Великобритания

Дата выхода: 27 августа

https://www.youtube.com/watch?v=oBn9xj2fulY" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее Українські Новини сообщали, в июле в прокат вышло 18 новых фильмов разных жанров.

Кроме того, в августе выйдет пять новых сериалов: Сокол и Зимний солдат, Маппеты сегодня, Маленькие пташки, Страна Лавкрафта, Птичка господа милосердного.

Также в Украине начали восстанавливать работу кинотеатры во время карантина из-за коронавирса.