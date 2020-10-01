Боевики, ужасы и фантастика. Какие кинопремьеры ожидают в октябре

Создатели фильмов по-прежнему не спешат с большими кинопремьерами, и это дает шанс многим другим фильмам, которые до карантина, возможно, остались бы незамеченными. Октябрь будет богат на остросюжетные триллеры и боевики, а также фильмы для семейного просмотра. Какие именно – выясняли Українські Новини.

"Авангард" (Ji xian feng)

Джеки Чан снова в строю и готов спасать если не весь мир, то заложников. В Великобритании группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников — международная тайная охранная компания "Авангард", которая имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

"Семейка Бигфутов" (Bigfoot Family)

Мультфильм о том, что семья – это не когда все одинаковые, а когда все разные, но любят друг друга одинаково сильно. История необычной семейки, глава которой – настоящий Бигфут. Его сын подросток понимает язык животных и птиц. Однажды мир оказывается на пороге настоящей катастрофы. Чтобы спасти его, семья должна сплотиться, а на помощь им придут волшебные лесные жители.

"Клаустрофобы: Новый уровень" (Follow Me)

Чего не сделаешь ради лайков и популярности в сети. Есть ли предел в гонке за онлайн-популярностью – вот о чем эта лента. Интернет-знаменитость приезжает в Москву вместе со своими друзьями, чтобы снять серию новых видео. Думая о том, как увеличить число подписчиков, они создают всё более впечатляющий и дикий контент, пока однажды не пересекают черту.

2067

Фильмы о глобальных катастрофах, которые произошли из-за изменения климата сейчас в тренде. А если сюжет связан с пандемией, то шансы ленты на успех удваиваются. После глобального изменения климата люди на Земле выживают, используя искусственный кислород. Бурильщик тоннелей Итан надеется спасти жену, которая страдает от неизвестной болезни, охватившей все население планеты. Ему выпадает миссия: используя технологию перемещения во времени, отправиться в новый неизведанный мир, чтобы найти лекарство для спасения человечества.

Крепость Хаджибей

Украинское кино возвращается на большие экраны любовной историей на ему козачества. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной – турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

Жены героев (Military Wives)

Что делать, если самый близкий человек в смертельной опасности, а ты никак на это не можешь повлиять. Именно эта проблема объединила совершенно разных британок, чьи мужья служили в Афганистане. Чтобы не сходить с ума от тревоги, Кейт и Лиза организуют самодеятельный хор из жен и подруг военнослужащих. Вскоре об этом узнают местные СМИ и их инициатива становится популярной. Коллектив пригласили петь на торжествах по случаю Дня вооруженных сил Великобритании, где будет присутствовать сама королева.

Ранее Українські Новини писали о кинопремьерах августа, а до этого - о том, что можно посмотреть в июле.

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