Уже сегодня можно пойти в кино: какие кинотеатры открылись в Киеве

В то время, как с 2 июля разрешили возобновить работу кинотеатров, в Киеве несколько сетей уже открылись. Посмотреть фильмы на большом экране можно в сети кинотеатров "Оскар" и "Планета кино" при условии соблюдения карантинных ограничений, передают Українськi Новини.

Сеть кинотеатров "Оскар" возобновила работу в Киеве со 2 июля.

"Рады сообщить вам, что мы открываемся со 2 июля", - сказано в сообщении кинотеатра.

Отмечается, что кинотеатр будет проводить температурный скрининг персонала, обеспечит работников средствами индивидуальной защиты, разместит средства дезинфекции возле билетных касс, баров, входов в кинотеатры, санузлах для свободного пользования зрителями, нанесет маркеры с пометками в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.

Также вводится бесконтактный расчет и бесконтактное сканирование билета, продажа и выдача всей продукции баров в одноразовой безопасной упаковке.

Все мебельные поверхности в зоне отдыха, клавиатура терминала безналичного расчета, бары кинотеатра, кассы, залы кинотеатра будут дополнительно дезинфицироваться.

Также возобновила работу сеть кинотеатров "Планета кино".

Об этом сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач на своей странице в социальной сети Facebook.

"Опубликовали расписание. В четверг открываемся. Приходите в кино. Покупайте билеты, используйте сертификаты", – написал он.

Деркач отметил, что запуск будет сложным, поскольку зрители еще опасаются ходить в кинотеатры, новых фильмов мало, а ТРЦ и партнеры при этом захотят больших выплат.

На данный момент в прокате имеется много старых популярных фильмов.

Отмечается, что места в залах продаются 2 через 2, чтобы была безопасная дистанция и заполняемость зала была не больше 50%, в зале RE'LUX места размещены по 2 кресла, которые ограничены дополнительными стенками, которые создают отдельные и закрытые боксы.

Кинотеатр меряет температуру контролерам, кассирам, уборщикам, изготовителям попкорна и всему персоналу, который работает в масках, щитках и перчатках.

Корзины в киномаркете, подлокотники кресел, ручки дверей и другие поверхности, к которым часто касаются гости, дезинфицируются, а в фойе сделана разметка, чтобы было легче соблюдать дистанцию.

Стоимость билетов стартует от 70 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров запретил открывать кинотеатры с 15 июня.

Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров со 2 июля, которые закрыли в марте из-за пандемии коронавируса.