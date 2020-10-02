Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований

1 октября было проведено 29 527 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 21 207 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 7,2% меньше по сравнению с 30 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 50 734 тестирований, из них 29 527 методом ПЦР, а также 21 207 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 337 942 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 2 октября поступило 4 856 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 284 500 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки.

Также при появлении действенной вакцины против коронавируса, может понадобиться около года на возвращение жизни людей в норму после пандемии.

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