Количество проведенных тестов на коронавирус перевалило за 30 тысяч в сутки

30 сентября было проведено 30 167 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 9,4% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 22 855 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 3,4% меньше по сравнению с 29 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 53 022 тестирования, из них 30 167 методом ПЦР, а также 22 855 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 308 415 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 1 октября поступило 4 415 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 279 644 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 069 до 213 028, количество умерших от заболевания - на 64 человека до 4 193 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 1%, новых летальных случаев не изменилось.

Тем временем Украина на карантине 204-й день.

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