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02 октября 2020, пятница, 10:30 165
Медицина 2020-10-02T11:15:03+03:00
Українські Новини
В больницах с коронавирусом находится почти 16 тысяч больных

В больницах с коронавирусом находится почти 16 тысяч больных

Надежда Комендантова
Госпитализация, МОЗ, Максим Степанов, коронавирус в Украине
Коронавирус.
Коронавирус.

В то время как в Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки, 1 октября был госпитализирован 801 больной коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки был госпитализирован 801 человек", - сказал он.

По словам министра, на текущий момент в больницах находится 15 797 пациентов с коронавирусом.

Среди 4 633 человек, у которых 1 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 229 детей и 271 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 14 199 детей и 15 809 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября было госпитализировано 730 больных коронавирусной инфекцией.

Тем временем, с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование

Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область).

Согласно прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки. 

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