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02 жовтня 2020, пʼятниця, 10:30 6
Медицина 2020-10-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
У лікарнях з коронавірусом знаходиться майже 16 тисяч хворих

У лікарнях з коронавірусом знаходиться майже 16 тисяч хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус.
Коронавірус.

За минулу добу, 1 жовтня, був госпіталізований 801 хворий на коронавірусну інфекцію у той час, як в Україні сплеск захворюваності на коронавірус - 4 633 нових випадки за добу,

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 801 особа", - сказав він.

За словами міністра, на поточний момент в лікарнях перебуває 15 797 пацієнтів з коронавірусом.

З-поміж 4 633 осіб, у яких 1 жовтня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 229 дітей і 271 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 14 199 дітей і 15 809 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня було госпіталізовано 730 хворих на коронавірусну інфекцію.

Тим часом з 5 жовтня почне діяти нове зонування – Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки, Тернопіль залишився в "червоній" і в "червону" включений Канів (Черкаська область).

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я в Україні спрогнозували, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

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