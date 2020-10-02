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02 октября 2020, пятница, 09:26 99
Финансы 2020-10-02T09:30:23+03:00
Українські Новини
Госбюджет собрал доходов больше плана на 15%

Госбюджет собрал доходов больше плана на 15%

Сергей Жолобецкий
Минфин, Госбюджет, Расходы, Доходы, Госказначейство, Профицит
Госбюджет второй месяц подряд перевыполняется по доходам
Госбюджет второй месяц подряд перевыполняется по доходам

В время как ПФ начал финансировать пенсии за октябрь, в сентябре государственный бюджет перевыполнен по доходам на 15,3%, или на 10,1 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за сентябрь составили 76,083 млрд гривен при плане 65,986 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в сентябре по доходам выполнен с профицитом в 10,1 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 61,103 млрд гривен при плане 52,752 млрд гривен, спецфонда – 14,980 млрд гривен при плане 13,234 млрд гривен.

Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в сентябре составило 24,746 млрд гривен, тогда как в сентябре прошлого года этот показатель составил 22,161 млрд гривен.

В январе-сентябре госбюджет по доходам выполнен на 98,5%.

Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 764,778 млрд гривен при плане в 776,581 млрд гривен.

Таким образом, дефицит составил 11,803 млрд гривен.

За январь-сентябрь ЕСВ поступило 209,929 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 198,710 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В Украине пройдет масштабное повышение пенсий, следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года  .


Поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии.

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