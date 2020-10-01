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01 октября 2020, четверг, 23:07 137
Общество 2020-10-01T23:23:28+03:00
Українські Новини
По Краматорску сегодня пронеслась сильная пылевая буря

По Краматорску сегодня пронеслась сильная пылевая буря

Ольга Фандорина
Пыльная буря, Ветер, Пыль, Краматорск
Пылевая буря в Краматорске. Фото: kramatorskpost.com
Пылевая буря в Краматорске. Фото: kramatorskpost.com

Пока в Луганской области бушуют масштабные лесные пожары и эвакуируют целые села, в городе Краматорск Донецкой области фиксируется пылевая буря, загрязнение воздуха и сильный ветер. Местами моросил небольшой дождь. Об этом сообщает "Kramatorsk post".

Жители Краматорска жаловались на сильный ветер и пылевую бурю - ухудшилась видимость на улице, а еще пыль оседала на автомобили и одежду.

В то же время 112 сообщает, что сайт мониторинга качества воздуха Eco-City показывает "красный", опасный, уровень загрязнения воздуха. Превышены показатели по пыли с размером частичек 2,5 мкм и 10 мкм. Такой воздух влияет даже на здоровых людей. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически запрещено находиться на улице, так как негативные последствия могут возникнуть даже при легкой физической активности. Повышается риск инсульта и инфаркта.

По данным управления по вопросам гражданской защиты Краматорского горсовета, в ночь на 1 октября на территории Краматорска ожидается сильный восточный ветер (скорость – 15-20 м/с). Такой ветер сохранится до конца 1 октября.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире.

Напомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

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