Опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем

Вчера, 12 июля, в Одессе на пляже в микрорайоне Лузановка пронесся смерч. Об этом сообщает Думская.\r\nТак, сообщается, что смерч неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и скрылся в море.\r\nОтмечается, что стихия буйствовала около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтобы их не унесло.\r\nОдному из присутствующих при порыве стихии удалось заснять ее на видео. На кадрах можно увидеть, как столб песочной пыли проносится вдоль пляжа и сворачивает в море.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=C5VmqKVaxf4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне в Одесской области также пронесся смерч.\r\nРанее, 12 июня, в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.