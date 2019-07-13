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13 июля 2019, суббота, 09:40 133
Происшествия 2019-07-13T09:43:12+03:00
Українські Новини
Опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем

Опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем

Вчера, 12 июля, в Одессе на пляже в микрорайоне Лузановка пронесся смерч. Об этом сообщает Думская.

Так, сообщается, что смерч неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и скрылся в море.

Отмечается, что стихия буйствовала около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтобы их не унесло.

Одному из присутствующих при порыве стихии удалось заснять ее на видео. На кадрах можно увидеть, как столб песочной пыли проносится вдоль пляжа и сворачивает в море.

Как сообщали Українські Новини, в июне в Одесской области также пронесся смерч.

Ранее, 12 июня, в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.

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