Опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем

Вчера, 12 июля, в Одессе на пляже в микрорайоне Лузановка пронесся смерч. Об этом сообщает Думская.

Так, сообщается, что смерч неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и скрылся в море.

Отмечается, что стихия буйствовала около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтобы их не унесло.

Одному из присутствующих при порыве стихии удалось заснять ее на видео. На кадрах можно увидеть, как столб песочной пыли проносится вдоль пляжа и сворачивает в море.

https://www.youtube.com/watch?v=C5VmqKVaxf4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в июне в Одесской области также пронесся смерч.

Ранее, 12 июня, в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.