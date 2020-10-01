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01 жовтня 2020, четвер, 23:07 6
Суспільство 2020-10-02T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Краматорську сьогодні пронеслася сильна пилова буря

У Краматорську сьогодні пронеслася сильна пилова буря

Ольга Фандорина
Вітер, Пилова буря, Стихія
Пилова буря в Краматорську. Фото: kramatorskpost.com
Пилова буря в Краматорську. Фото: kramatorskpost.com

Пилова буря, забруднення повітря і сильний вітер були зафіксовані в місті Краматорськ Донецької області. Місцями накрапав невеликий дощ. Про це повідомляє місцеве видання "Kramatorsk post", передає 112.

Жителі Краматорська скаржилися на сильний вітер і пилову бурю - погіршилася видимість на вулиці, а ще пил осідав на автомобілі та одягу.

Водночас сайт моніторингу якості повітря Eco-City показує "червоний", небезпечний, рівень забруднення повітря. Перевищено показники по пилу з розміром частинок 2,5 мкм і 10 мкм.

Моніторинг уточнює, що таке повітря впливає навіть на здорових людей. Громадянам з серцево-судинними захворюваннями категорично заборонено перебувати на вулиці, оскільки негативні наслідки можуть виникнути навіть при легкій фізичній активності. Підвищується ризик інсульту та інфаркту.

За даними управління з питань цивільного захисту Краматорської міськради, в ніч на 1 жовтня на території Краматорська очікується сильний східний вітер (швидкість - 15-20 м/с). Такий вітер збережеться до кінця 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Київ та передмістя накрила пилова буря – відео.

Крім того, 12 липня в Одесі на пляжі в мікрорайоні Лузанівка пронісся смерч. Смерч несподівано з'явився на піску, зламав парасольку, викинув у море водні атракціони та зник у морі.

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