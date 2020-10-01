Минобразования объявило набор полярников на 26 экспедицию в Антарктиду. Ищут не только ученых

В то время, как украинским полярникам Кабмин увеличил размер суточных в 50 раз, Национальный антарктический научный центр МОН опубликовал 12 вакансий на 26-ю Украинскую антарктическую экспедицию. Ищут не только ученых, а и врача, повара, дизелиста-электрика, механика и сисадмина. Подать заявку на отбор можно до 12 октября. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Так, победители конкурсного отбора будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021 до весны 2022 года.

Перечень вакасий:

7 ученых;

врач;

повар;

дизелист-электрик;

системный механик;

системный администратор связи.

Отмечается, что ученые должны работать по следующим направлениям исследований: геологические и геофизические науки, физические науки и науки о жизни. Отбор будет проходить в четыре этапа. Те, кто желает принять участие в конкурсе, должны заполнить соответствующие анкеты.

Каждому участнику экспедиции обеспечат еду, спецодежду, медицинское сопровождение и доступ в интернет. Точный размер оклада для каждого специалиста не уточняется, однако в четверг, 30 сентября, Кабинет Министров на заседании принял решение увеличить размер суточных для пребывающих на станции "Академик Вернадский" до 390 дней полярников в 30 раз и в 50 – для пребывающих более 390 дней.

А подробнее с требованиями к каждому специалисту, условиями конкурса и социальными гарантиями можно ознакомиться в официальном объявлении.

Как сообщали Українські Новини, 21 апреля 2020 года 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после двухнедельной обсервации в Чили.

Ранее из-за анормально теплой зимы в Антарктиду вернулись пингвины.

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