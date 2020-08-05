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05 августа 2020, среда, 21:40 86
Общество 2020-08-05T21:42:02+03:00
Українські Новини
Из-за анормально теплой зимы в Антарктиду вернулись пингвины

Из-за анормально теплой зимы в Антарктиду вернулись пингвины

Кира Молчанова
Антарктида, Пингвин, Пингвины, аномальная зима, станция Академик Вернадский
Пингвинчики вернулись на станцию
Пингвинчики вернулись на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Фото: Национальный антарктический полярный центр.

Пингвины, покинувшие окрестности станции "Академик Вернадский" в конце мая, в разгар полярной зимы вернулись с юга. Аномалию объяснили слишком теплой для такого периода погодой.

Об этом рассказали украинские полярники из Национального антарктического полярного центра.

Это пингвины дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена станция, во все сезоны, кроме зимы.

"Обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии). В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой - высота снежного покрова 46 см (для сравнения - два года назад в такой же время эта цифра была в три раза больше - 151 см, в 2019 - 130 см). Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая - сегодня +2,3 С °, а вчера целых 4,1 С °", - рассказал биолог двадцать пятой УАЭ Александр Салганский.

Пингвины в окрестностях станции Пингвины в окрестностях станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Фото: Национальный антарктический полярный центр.

Пингвины мсмотрят на станцию Пингвины мсмотрят на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Фото: Национальный антарктический полярный центр.

Как сообщали Українські Новини, после обсервации в Чили 25-я украинская экспедиция добралась до Антарктиды.

В феврале в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд, температура на базе Эсперанза поднялась до +18.3 градусов.

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