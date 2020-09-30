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30 сентября 2020, среда, 22:08 2101
Общество 2020-09-30T23:15:01+03:00
Українські Новини
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз

Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз

Валерия Драгомирова
Кабмин, станция Академик Вернадский, украинские полярники, Полярники, Размер суточных
Станция
Станция "Академик Вернадский" в Антарктике. Фото: Александр Марченко

Кабинет Министров увеличил размер суточных для пребывающих на станции "Академик Вернадский" до 390 дней полярников в 30 раз и в 50 – для пребывающих более 390 дней.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что антарктическое полевое обеспечение устанавливается как компенсация за экстремальные условия работы и выплачивается в национальной валюте в размере, предусмотренном для выплаты суточных во время служебных командировок, увеличенных в 30 раз за каждый день беспрерывного пребывания на станции "Академик Вернадский" длительностью до 390 дней и в 50 раз – длительностью более 390, начиная с 391 дня.

Как сообщали Українські Новини, в мае на антарктической станции "Академик Вернадский" ушел из жизни украинец. 35-летний повар покончил с собой из-за личных проблем. 

21 апреля 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили.

Кроме того, из-за анормально теплой зимы в Антарктиду вернулись пингвины

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