Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз

Кабинет Министров увеличил размер суточных для пребывающих на станции "Академик Вернадский" до 390 дней полярников в 30 раз и в 50 – для пребывающих более 390 дней.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что антарктическое полевое обеспечение устанавливается как компенсация за экстремальные условия работы и выплачивается в национальной валюте в размере, предусмотренном для выплаты суточных во время служебных командировок, увеличенных в 30 раз за каждый день беспрерывного пребывания на станции "Академик Вернадский" длительностью до 390 дней и в 50 раз – длительностью более 390, начиная с 391 дня.

Как сообщали Українські Новини, в мае на антарктической станции "Академик Вернадский" ушел из жизни украинец. 35-летний повар покончил с собой из-за личных проблем.

21 апреля 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили.



Кроме того, из-за анормально теплой зимы в Антарктиду вернулись пингвины.

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