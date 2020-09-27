МАУ отменила рейсы в Ереван. Полеты в Баку под вопросом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" временно отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении авиакомпании на странице в Facebook.

В частности, решение об отмене авиарейсов приняли из-за введения военного положения и мобилизации в Армении.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября в 17:00 UTC. Отмечается, что представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирам данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

В МАУ добавили, что рейсы в Баку (Азербайджан) должны выполняться с 4 октября 2020 года.

"Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

Безопасность пассажиров и экипажей является неизменным приоритетом авиакомпании МАУ", - уточнили в компании.

Как сообщали Українські Новини, Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Также военное положение объявлено в Азербайджане.

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