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30 сентября 2020, среда, 11:07 104
Кабмин 2020-09-30T11:07:01+03:00
Українські Новини
Кулеба заявил, что Украина поддерживает целостность Азербайджана, но необходимо прекратить кровопролитие

Кулеба заявил, что Украина поддерживает целостность Азербайджана, но необходимо прекратить кровопролитие

Александр Савич
МИД, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Дмитрий Кулеба, Министерство иностранных дел Украины, Конфликт Армении и Айзербаджана
Дмитрий Кулеба констатировал поддержку Украиной территориальной целостности Азербайджана. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба констатировал поддержку Украиной территориальной целостности Азербайджана. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе констатирует, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, однако призывает Азербайджан и Армению прекратить кровопролитие, в то время как посольства Украины в Азербайджане и Армении призвали украинцев воздержаться от поездок в эти страны.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана. Так же, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным.

По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное – не разжигать дополнительно и без того очень обостренные эмоции. Сейчас нужно работать на снижение эмоций и на прекращение кровопролития", – сказал он.

Кулеба добавил, что Украина внимательно следит за развитием событий и рассчитывает на соответствующие усилия международного сообщества.

"Наша позиция очень четкая: война – это всегда горе, жертвы и разрушения. Мы искренне сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события. Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться.

Это очаги нестабильности в Европе и международное сообщество должно последовательно и системно прилагать усилия для урегулирования этих конфликтов", – сказал он.

Как сообщали Українські новини, Армения обвинила Турцию в сбитии своего военного самолета в воздушном пространстве Армении. Анкара отрицает это.

Также МАУ отменила рейсы в Ереван.

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