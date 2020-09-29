Армения заявляет, что турецкий F-16 сбил ее самолет. Анкара это отрицает

В то время как посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны на время эскалации армяно-азербайджанского конфликта, стало известно, что Армения заявила о сбитии турецким истребителем F-16 своего самолета Су-25. Об этом заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По словам Шушанян, турецкий военный истребитель вылетел из аэропорта Гянджа Азербайджана 29 сентября в 10:30, для того, чтобы прикрывать действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении.

"В ходе противовоздушной борьбы многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 сбил в воздушном пространстве Республики Армения Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб. Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным объективного контроля находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров", – сообщает Степанян.

В то же время, турецкая сторона отрицает эти заявления.

Как сообщали Українські новини, Армения ввела военное положение и объявила общую мобилизацию в связи с эскалацией конфликта с Азербайджаном.

Также МАУ отменила рейсы в Ереван.

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