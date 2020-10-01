На последствия июньского паводка на западе Украины выделили еще 175 миллионов гривен

Кабинет Министров выделил 175,3 млн гривен Государственному агентству водных ресурсов на ликвидацию последствий июньского наводнения на западе Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини. Деньги выделены из резервного фонда госбюджета для продолжения аварийно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах, поврежденных из-за непогоды в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Согласно сообщению, на данный момент общая сумма средств, выделенных из резервного фонда госбюджета пострадавшим областям, составила 1 377,5 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды. Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека. Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.