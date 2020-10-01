подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 октября 2020, четверг, 18:27 6
Общество 2020-10-01T18:28:09+03:00
Українські Новини
На последствия июньского паводка на западе Украины выделили еще 175 миллионов гривен

На последствия июньского паводка на западе Украины выделили еще 175 миллионов гривен

Ольга Фандорина
Наводнение, Закарпатье, Прикарпатье, Затопление, наводнение в Украине
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ

Кабинет Министров выделил 175,3 млн гривен Государственному агентству водных ресурсов на ликвидацию последствий июньского наводнения на западе Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

Деньги выделены из резервного фонда госбюджета для продолжения аварийно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах, поврежденных из-за непогоды в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Согласно сообщению, на данный момент общая сумма средств, выделенных из резервного фонда госбюджета пострадавшим областям, составила 1 377,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

Больше новостей о: Наводнение Закарпатье Прикарпатье Затопление наводнение в Украине

На западной Украине сегодня возможны оползни и под...
Зеленский учредил день виноградаря и винодела...
Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен...
Последствия непогоды. В курортной Кирилловке затоп...
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
На выборы в Киевский горсовет зарегистрировали 23 партии
Новости
На последствия июньского паводка на западе Украины выделили еще 175 миллионов гривен 18:27
Жена Кулебы возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет 18:20
В команде Кличко заявили, что высадили самую длинную аллею сакур в Украине 18:14
Выполнение доходов госбюджета улучшилось за 8 месяцев, — Пацкан 18:05
В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров 17:54
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok