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01 октября 2020, четверг, 16:34 80
Финансы 2020-10-01T17:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать. Официальный курс на пятницу и выходные

Гривна продолжает падать. Официальный курс на пятницу и выходные

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на 2-4 октября
Официальный курс гривны на 2-4 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар после однодневного роста снова начал падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7298
1 доллар США 28,3343
1 швейцарский франк 30,8871
10 иен 2,6861
10 российских рублей 3,6740
1 евро 33,3282

Как сообщали Українські Новини, Национальый банк Украины ожидает, что гривна укрепится, когда начнутся продажи нового урожая зерновых. Также НБУ не отказывался и не собирается отказываться от плавающего курсообразования.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 гривен к доллару.

Кроме того, с четверга, 1 октября, из обращения изымают монеты в 25 копеек.

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