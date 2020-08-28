КС признал неконституционным ограничение зарплат чиновников во время карантина

Конституционный Суд (КС) признал неконституционным ограничения зарплат чиновников на период карантина до 47 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, КС принял решение по делу о конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан.

"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", - сказано в нем.

В частности, речь идет о части 1, 3 статьи 29 закона № 294, а также абзаца 9 пункта 2 раздела 2 "Заключительные положения" закона № 553.

Суд в своем решении указал, что отмена или изменение законом о государственном бюджете объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит Конституции.

"Установление предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, предусмотренное в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабинетом Министров Украины, является неопределенным относительно действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права", - подчеркивает суд.

Ограничения, предусмотренные в изменениях бюджета, допустимы в условиях военного или чрезвычайного положения, однако такого рода ограничения должны вводиться пропорционально, с установлением четких временных сроков и в строгом соответствии с Конституцией.

Решение Конституционного Суда является окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предупредил о сокращении зарплат госслужащим.



Кроме того, Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось.



Тем временем как изменился рынок труда за время карантина. Многие компании отправили своих сотрудников по домам, чтобы те работали удаленно, насколько это возможно.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости