Шмыгаль выступает за отмену ограничений на зарплаты руководителей и членов набсоветов госпредприятий и банков

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который прогнозирует, что средняя зарплата может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022, выступает за отмену ограничений на размер зарплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий и банков.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Сейчас нужно будет принимать какие-то решения, чтобы не только чиновники и служащие могли вернуть себе высокие зарплаты, сейчас нужно позаботиться о госпредприятиях, госбанках и принять правильные рыночные решения. Будем инициировать и просить об этом Верховную Раду, было уже не одно совещание и разговоры по этому поводу", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что с момента опубликования решения Конституционного Суда о признании неконституционным ограничения на время карантина зарплат чиновников, зарплаты госслужащих вернутся к докарантинному уровню.

Он считает несправедливым, что ограничения сняты не для всех, для кого они вводились на время карантина.

Премьер отметил, что решение ограничить зарплаты привело к потере хорошего кадрового потенциала госпредприятиями и банковскими учреждениями, так как многие хорошие специалисты ушли из госсектора в коммерческие структуры на рыночные зарплаты.

Как сообщали Українськi Новини, 28 августа КС признал неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен.

В апреле Рада ограничила на время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления госкомпаний, членов набсоветов госкомпаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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