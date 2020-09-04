Шмыгаль выступает за отмену ограничений на зарплаты руководителей и членов набсоветов госпредприятий и банков

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который прогнозирует, что средняя зарплата может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022, выступает за отмену ограничений на размер зарплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий и банков. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини. "Сейчас нужно будет принимать какие-то решения, чтобы не только чиновники и служащие могли вернуть себе высокие зарплаты, сейчас нужно позаботиться о госпредприятиях, госбанках и принять правильные рыночные решения. Будем инициировать и просить об этом Верховную Раду, было уже не одно совещание и разговоры по этому поводу", - сказал премьер. Шмыгаль отметил, что с момента опубликования решения Конституционного Суда о признании неконституционным ограничения на время карантина зарплат чиновников, зарплаты госслужащих вернутся к докарантинному уровню. Он считает несправедливым, что ограничения сняты не для всех, для кого они вводились на время карантина. Премьер отметил, что решение ограничить зарплаты привело к потере хорошего кадрового потенциала госпредприятиями и банковскими учреждениями, так как многие хорошие специалисты ушли из госсектора в коммерческие структуры на рыночные зарплаты. Как сообщали Українськi Новини, 28 августа КС признал неконституционным ограничение на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен. В апреле Рада ограничила на время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления госкомпаний, членов набсоветов госкомпаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).