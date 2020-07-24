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  • На ремонт дорог и выплаты по безработице. Как Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19
24 июля 2020, пятница, 12:21 190
Кабмин 2020-07-24T12:26:11+03:00
Українські Новини
На ремонт дорог и выплаты по безработице. Как Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19

На ремонт дорог и выплаты по безработице. Как Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, Коронавирус, Фонд борьбы с коронавирусом
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини. 

"Сначала в Фонд борьбы с COVID-19 закладывалось 64,7 млрд гривен. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями правительства объем фонда составил 66 млрд гривен", - сообщили в Минфине.

По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд гривен средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд гривен. 

Указывается, что 16 млрд выделено для системы здравоохранения, в частности, для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице из фонда выделено около 7 млрд гривен, из которых 2,7 млрд выделено на пособие по частичной безработице.

Также 1,2 млрд гривен выделено Министерству социальной политики для физлиц предпринимателей, которые не могут работать через карантин и имеют детей в возрасте до 10 лет.

2,5 млрд гривен направлены на доплату военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Как сообщали Українськi Новини, Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц.

А в Минфине заявили, что на борьбу с COVID-19 из бюджета потрачено 3,2 млрд грн.

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