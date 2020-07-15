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15 июля 2020, среда, 14:15 101
Политика 2020-07-15T15:00:03+03:00
Українські Новини
Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц

Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц

Ольга Фандорина
Госуправление делами, Коронавирус, Фонд борьбы с коронавирусом, Фонд борьбы с COVID-19
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Кабмин выделил Государственному управлению делами 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом для обеспечения готовности и реагирования больниц на вспышку COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, Кабмин выделил 11,2 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств.

29,9 млн гривен - на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных и рентгенологических исследований и качественного лечения COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов констатирует, что на предотвращение распространения коронавируса потрачено более 3,2 млрд гривен бюджетных средств.

Средства фонда будут направляться на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19; оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19; меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

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