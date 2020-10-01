В Киеве водитель маршрутки отказался везти пенсионерку и вынес ее из автобуса

В Киеве, 30 сентября, водитель маршрутки вынес из салона автобуса пенсионерку, которую отказался везти, тогда как ранее маршрутка во Львове сбила невесту экс-главы САП Холодницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, возле трамвайной станции Героев Севастополя в Киеве в маршрутку №401 зашла женщина, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению. Водитель ответил ей, что по такому документу он ее не повезет. Женщина отказалась выходить из маршрутки.

После нескольких просьб покинуть маршрутку, водитель зашел в салон и вынес женщину на улицу.

Как сообщали Українські новини, Мининфраструктуры хочет избавиться от старых маршруток.

Также в июле два молодых человека угнали маршрутку "Богдан" и катались по Киеву.

Кроме того, в июле в Днипре избили девушку, которая заплатила сразу за 2 места, и хотела ехать без соседей.

Также в мае в киевской маршрутке агрессивный мужчина угрожал другим пассажирам пистолетом, после чего его задержали прибывшие на место полицейские.

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