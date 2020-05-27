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27 мая 2020, среда, 20:22 921
Общество 2020-05-27T21:15:01+03:00
Українські Новини
В киевской маршрутке мужчина угрожал пассажирам пистолетом

В киевской маршрутке мужчина угрожал пассажирам пистолетом

Ольга Фандорина
Стрельба, Угрозы, Хулиганство, Маршрутка
Пистолет. Фото: Пистолет facebook.com/kyivpatrol
Пистолет. Фото: Пистолет facebook.com/kyivpatrol

Один из пассажиров маршрутки в Киеве угрожал другим пассажирам пистолетом. Мужчину задержали. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел вчера вечером. Один из пассажиров позвонил в полицию и сообщил, что в салоне маршрутного транспортного средства находится агрессивный мужчина, который угрожает другим пассажирам пистолетом.

"За считанные минуты полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Степана Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры. Гражданин вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, а во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему", сообщили в полиции.

Нарушителя задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих.

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