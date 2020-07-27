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27 июля 2020, понедельник, 17:26 119
Происшествия 2020-07-27T18:00:02+03:00
Українські Новини
Два парня угнали маршрутку "Богдан" и катались по Киеву

Два парня угнали маршрутку "Богдан" и катались по Киеву

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Богдан, Маршрутка

В Киеве, где недавно оштрафовали водителя за опасные маневры перед мостом Патона, два молодых человека угнали маршрутку "Богдан" и катались в ней по городу.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в телеграмм-канале, передают Українськi Новини.

26 июля вечером патрульные получили вызов о незаконном завладении маршрутным транспортным средством "Богдан".

Автопатруль обнаружил на остановке водителя маршрутки и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, 2 парня зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской.

Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям.

Вскоре пустой "Богдан" был обнаружен на улице Тульчинской.

К инспекторам сразу подошли очевидцы и показали видео, на котором видно, что подозреваемые ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу, после чего бросили автобус во дворе и убежали.

Также очевидцы указали вероятное направление бегства подозреваемых.

Спустя некоторое время патрульные разыскали и задержали подозреваемых на улице Кирилловской.

Кроме того, видео опасных маневров маршрутки выложили в соцсети.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством угрожал полицейским гранатой в Полтаве.

Патрульная полиция Киевской области заявила, что в селе Семиполки из-за столкновения автобуса, грузовика и легкового автомобиля погиб водитель, по предварительным данным, ранены 9 пассажиров.

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