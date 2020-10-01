підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 12:00 Пресс-конференция: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

01 жовтня 2020, четвер, 11:55 7
Суспільство 2020-10-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві водій маршрутки відмовився везти пенсіонерку і виніс її з автобуса

У Києві водій маршрутки відмовився везти пенсіонерку і виніс її з автобуса

Александр Савич
Маршрутка, Київ, Пенсіонери, Пільговий проїзд

Тоді як раніше маршрутка у Львові збила наречену екс-глави САП Холодницького, у Києві, 30 вересня, водій маршрутки виніс з салону автобуса пенсіонерку, яку відмовився везти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, біля трамвайної станції Героїв Севастополя в Києві в маршрутку №401 зайшла жінка, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням. Водій відповів їй, що за цим документом він її не повезе. Жінка відмовилася виходити з маршрутки.

Після кількох прохань покинути маршрутку, водій зайшов у салон і виніс жінку на вулицю.

Як повідомляли Українські новини, Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток.

Також в липні два молодики у Києві викрали маршрутку "Богдан" і каталися по місту.

 

Більше новин про: Маршрутка Київ Пенсіонери Пільговий проїзд

За посаду мера Києва змагатимуться 19 кандидатів. ...
Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП ...
У ПФУ розповіли, скільки коштів виділили на виплат...
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити...
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні
Новини
В Україні створять "чорний" список аграріїв, які відмовляються виконувати форвардні контракти 13:09
Болгарія змінила умови для в'їзду українців на свою територію 12:57
Сильний вітер у Києві пошкодив десятки дерев. Фото: facebook/zelenbud
Ураган у Києві вночі повалив десятки дерев. Пошкоджено автомобілі і лінії електропередач 12:43
У Дніпропетровській області через COVID-19 на карантин відправляють старшокласників школи 12:39
Мінкультури отримало мільярд гривень з Фонду боротьби з коронавірусом, але нічого не витратило 12:32
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok