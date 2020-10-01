У Києві водій маршрутки відмовився везти пенсіонерку і виніс її з автобуса

Тоді як раніше маршрутка у Львові збила наречену екс-глави САП Холодницького, у Києві, 30 вересня, водій маршрутки виніс з салону автобуса пенсіонерку, яку відмовився везти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури". Так, біля трамвайної станції Героїв Севастополя в Києві в маршрутку №401 зайшла жінка, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням. Водій відповів їй, що за цим документом він її не повезе. Жінка відмовилася виходити з маршрутки. Після кількох прохань покинути маршрутку, водій зайшов у салон і виніс жінку на вулицю. Як повідомляли Українські новини, Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток. Також в липні два молодики у Києві викрали маршрутку "Богдан" і каталися по місту.