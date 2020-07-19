В Днипре избили девушку, которая заплатила за два места маршрутке и хотела ехать без соседей

В Днипре, в маршрутке №101, пассажиры жестоко избили молодую женщину. Об этом сообщает "Наш город". Как отмечается, молодая женщина зашла в маршрутку и заплатила двойную цену, чтобы у нее никто не сидел. Это не понравилось другим в автобусе. Сначала девушку нецензурно оскорбляли.Впоследствии к ней подошел мужчина и ударил кулаком в лицо. "В маршрутном автобусе Днепра, молодую девушку заплатившую за два места, пассажиры понять не смогли и.....просто избили... Надеюсь, что подонок, избивавший девушку, понесет заслуженное наказание... Мужчины так не поступают... А всем подстрекающим его бабушкам, и безосновательно оскорблявшим девушку женщинам, - как говорится Бог судья...", - написал Вячеслав Марков, выложивший видео в сеть. После этого активизировались и другие пассажиры, в том числе женщины и бабушки. Они начали вырывать девушке волосы и порвали на ней одежду. Напомним, ранее в киевской маршрутке мужчина угрожал пассажирам пистолетом.