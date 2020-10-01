Зеленский рассчитывает на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Киев и изменение роли Украины в отношениях с Китаем

Зеленский рассчитывает на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Киев и изменение роли Украины в отношениях с К

Вслед за созданием совета социального развития регионов, Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Киев, а Украина выйдет из категории исключительно "сырьевого" поставщика для Китая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В прошлом году наш товарооборот составил около 13 млрд долларов. И все увереннее Китай выходит на ведущие позиции среди основных экспортных партнеров Украины. Убежден, что нынешние показатели могут быть существенно увеличены.

Однако важен не только рост показателей торговли, но и диверсификация товаров, увеличение высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью обработки, высокой добавленной стоимостью. Украина работает над тем, чтобы выйти из категории исключительно "сырьевого" поставщика. Уверены, что нам будет что предложить, в том числе и Китаю", – сказал он китайскому информационному агентству "Синьхуа".

Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества Зеленский считает кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы.

Также по его словам, возможности для наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества, активизации двусторонних гуманитарных контактов и обменов предоставляет научный и образовательный потенциал, богатая культура Украины.

"Я хочу видеть движение вперед в украинско-китайских отношениях. По моему убеждению, настало время предоставить нашему диалогу новые импульсы. Думаю, что для этого мы должны восстановить полноценный политический диалог между нашими государствами. Необходимо восстановить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров.

Буду рад приветствовать Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина и Китай сейчас активно работают над организацией очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству, которая должна оценить нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и совместно сформировать новую повестку дня.

Как сообщали Українські новини, Китай является единственным в мире авиарынком, вернувшимся к допандемическим объемам.

Также Зеленский ввел безвизовый режим для китайских туристов в июле этого года.

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