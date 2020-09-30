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30 сентября 2020, среда, 15:26 1324
Президент 2020-09-30T17:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленский создал совет соцразвития регионов

Зеленский создал совет соцразвития регионов

Александр Савич
Совет, Владимир Зеленский, Президент Владимир Зеленский, Совет социального развития регионов
Зеленский создал новый совет. Фото: Офис Президента
Зеленский создал новый совет. Фото: Офис Президента

Вслед за созданием координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве, Президент Владимир Зеленский создал совет социального развития регионов.

Об этом говорится в указе №415 от 30 сентября, передают Українськi Новини.

"С целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе при проведении реформ по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту постановляю образовать совет социального развития регионов", – сказано в нем.

Также Зеленский утвердил положение о совете соцразвития регионов.

Согласно ему, совет является консультативно-совещательным органом при Президенте. Одной из задач совета является подготовка законопроектов, касающихся вопросов социальной защиты населения, для внесения Президентом на рассмотрение Верховной Рады. Заседания будет проводиться по мере необходимости.

Совет образуется в составе председателя, секретаря и других членов, принимающих участие в его работе на общественных началах.

Председателем совета является заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, секретарем – руководитель структурного подразделения по вопросам социальной политики и здравоохранения Офиса.

По должности в состав входят: заместитель министра социальной политики, замминистра здравоохранения, замминистра по делам ветеранов, замминистра финансов, замминистра цифровой трансформации, замминистра развития общин и территорий, замминистра образования и науки.

Также по должности в него включаются: председатель и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, руководитель структурного подразделения по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента, заместители председателей областных и Киевской городской государственных администраций.

Персональный состав совета Зеленским пока не утвержден.

Как сообщали Українські новини, пенсионеры могут получить десять пенсий сразу.

Также в Кабмине анонсировали новую пенсионную реформу.

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