Китай является единственным в мире авиарынком, вернувшимся к допандемическим объемам, – мировые СМИ

Полуторамиллиардное население страны и обширные внутренние территории позволили китайской индустрии авиаперевозок первой в мире вернуться к допандемическим объемам. Рынки остальных стран мира по прогнозам аналитиков смогут выйти из кризиса, в лучшем случае, не ранее 2024 года. Мировая индустрия авиаперевозок вошла в жесточайший за последнее десятилетие кризис, что повлечет за собой снижение спроса на продукцию авиационной промышленности - самолеты, двигатели и сервисное обслуживание.

Как сообщила вещательная корпорация ВВС со ссылкой на данные международного мониторингового агентства ForwardKeys, внутренние прибытия в китайские аэропорты по итогам августа достигли 86% от уровня 2019 года, а по итогам сентября показатели количества путешественников будут близкими к допандемическим объемам.

"Их прогноз – проблеск надежды для авиационной отрасли, которая терпит массовые увольнения и убытки, - отметил обозреватель ВВС. - По мере сокращения случаев заражения вирусом было восстановлено больше рейсов, и теперь количество бронирований вернулось к 98%, причем большинство из них приходится на поездки в середине-конце августа", - описывают журналисты количественные показатели восстановления пассажирских авиаперевозок в Китае.

"Это очень важный момент, потому что впервые с начала вспышки COVID-19, основной сегмент авиационного рынка в любой точке мира вернулся к допандемичному уровню", - цитирует ВВС Оливье Понти из ForwardKeys.

"Преимущество Китая в том, что у них есть огромные внутренние районы и сильный внутренний рынок туризма, который может помочь китайским перевозчикам смягчить любые последствия", - пояснил причины быстрого восстановления китайского рынка авиаперевозок Альфред Чуа, журнал FlightGlobal.

Глобальное отраслевое объединение Международная ассоциация воздушного транспорта, предупреждает, что количество пассажиров в мире не вернется к уровню, который был до пандемии, вплоть до 2024 года. Это на год позже, чем предполагалось ранее.

Эксперты прогнозируют, что индустрию авиаперевозок, а вместе с ней производства самолетов и двигателей к ним, ждет затяжной кризис - уже есть первые очередного грядущего спада. Компания American Airlines заявила, что дополнительно проведет очередную волну сокращений персонала на 30% - 19 тыс. людей потеряют рабочие места после того, как закончится действие отраслевой государственной программы дотаций авиакомпаниям на выплату заработной платы на время пандемии. Другие перевозчики также анонсировали огромные сокращения на фоне резкого спада пассажиропотока.

Общие убытки глобальной индустрии авиаперевозок эксперты предварительно оценили в сумму свыше 84 млрд долларов лишь по итогам 2020 года.

Альфред Чуа из FlightGlobal прогнозирует, что внутренние перевозки будут восстанавливаться очень быстро, а международные сохранятся на минимальных значениях.

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