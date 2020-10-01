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01 жовтня 2020, четвер, 10:42 11
Президент 2020-10-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський чекає на голову КНР в Києві і впевнений, що Україні буде що запропонувати

Зеленський чекає на голову КНР в Києві і впевнений, що Україні буде що запропонувати

Александр Савич
Володимир Зеленський, українсько-китайські відносни, Офіс президента, Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розраховує, що голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Київ, а Україна вийде з категорії виключно "сировинного" постачальника для Китаю після того, як було створено ради соціального розвитку регіонів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Минулого році наш товарообіг становив близько 13 млрд доларів. І все впевненіше Китай виходить на провідні позиції серед основних експортних партнерів України. Переконаний, що нинішні показники можуть бути істотно збільшені.

Однак важливим є не тільки зростання показників торгівлі, але і диверсифікація товарів, збільшення високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою вартістю. Україна працює над тим, щоб вийти з категорії виключно "сировинного" постачальника. Впевнені, що нам буде що запропонувати, в тому числі і Китаю", - сказав він китайському інформаційному агентству "Сіньхуа".

Пріоритетними напрямками двостороннього співробітництва Зеленський вважає кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну та транспортну сфери.

Також за його словами, можливості для нарощування обсягів торговельно-економічного співробітництва, активізації двосторонніх гуманітарних контактів і обмінів надає науковий і освітній потенціал, багата культура України.

"Я хочу бачити рух вперед в українсько-китайських відносинах. На моє переконання, настав час надати нашому діалогу нові імпульси. Думаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Необхідно відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні центральних органів виконавчої влади, на рівні керівників урядів, парламентів і, безумовно, лідерів.

Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна і Китай зараз активно працюють над організацією чергового засідання міжурядової комісії зі співробітництва, яка має оцінити нинішній стан двосторонньої співпраці та спільно сформувати новий порядок денний.

Як повідомляли Українські новини, Китай є єдиним в світі авіаринком, який повернувся до допандемічних обсягів.

Також Зеленський ввів безвізовий режим для китайських туристів в липні цього року.

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