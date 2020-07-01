Украинцы стали больше зарабатывать и тратить: как изменились доходы населения за год

В товремя, как в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц, в 1-м квартале 2020 года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен, расходы – на 8,6% до 935,485 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 8,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 3%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 12,3%.

Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2020 года, данные Государственной службы статистики:

млн гривен % к 1-му кв. 2019 Доходы, всего: 874 409 107,3 1. Оплата труда 436 655 108,6 2. Прибыль и смешанный доход 136 755 112,3 3. Доходы от имущества, полученные 17 291 110,4 4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 283 708 103,0 - социальная помощь 151 923 116,6 - другие текущие трансферты 33 843 94,9 - социальные трансферты в натуре 97 942 89,5 Расходы и сбережения, всего: 874 409 107,3 1. Покупка товаров и оплата услуг 831 189 107,8 2. Доходы от имущества, оплаченные 11 446 125,2 3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 92 850 114,1 - текущие налоги на прибыль, имущество и др. 72 989 113,5 - взносы на социальное страхование 831 90,7 - другие текущие трансферты 19 030 117,8 Сбережения (прирост) –61 076 x 4. Накопление нефинансовых активов –11 720 x 5. Прирост финансовых активов, из них: –49 356 x - прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах 17 019 x - сбережения в иностранной валюте 12 381 179,4 - займы, полученные за исключением погашенных 4 457 59,2

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году доходы населения увеличились на 13,9% по сравнению с 2018 годом до 3 699,346 млрд гривен, расходы – на 19,1% до 3 815,511 млрд гривен.

Тем временем, с 1 июля в Украине выросли пенсии, а также увеличился прожиточный минимум.