На антарктической станции "Академик Вернадский" ушел из жизни украинец

35-летний повар 25-й Украинской антарктической экспедиции покончил с собой из-за личных проблем на антарктической станции ​​"Академик Вернадский".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антарктического научного центра, передают Українськi Новини.

"8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что все знали его как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала.

Это была его 5 экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский".

Сейчас выясняются все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

Отмечается, что обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции.

Министерство образования и науки и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Емельяновича.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили.