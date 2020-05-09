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09 мая 2020, суббота, 14:42 497
Общество 2020-05-09T16:45:01+03:00
Українські Новини
На антарктической станции "Академик Вернадский" ушел из жизни украинец

На антарктической станции "Академик Вернадский" ушел из жизни украинец

Елена Новикова
станция Академик Вернадский, украинские полярники, экспедиции в Антарктиде, Национальный антарктический научный центр, Василий Омельянович
Василий Омельянович. Фото: uac.gov.ua
Василий Омельянович. Фото: uac.gov.ua

35-летний повар 25-й Украинской антарктической экспедиции покончил с собой из-за личных проблем на антарктической станции ​​"Академик Вернадский".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антарктического научного центра, передают Українськi Новини.

"8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что все знали его как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала.

Это была его 5 экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский".

Сейчас выясняются все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

Отмечается, что обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции.

Министерство образования и науки и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Емельяновича.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили.

Больше новостей о: станция Академик Вернадский украинские полярники экспедиции в Антарктиде Национальный антарктический научный центр Василий Омельянович

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