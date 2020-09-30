Смерть сотрудницы посольства США. Подозревают как убийство, так и несчастный случай

Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

Об этом директор пресс-службы МВД Артем Шевченко написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине. Время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует", - написал Шевченко.

На данный момент в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых сотрудница посольства получила телесные повреждения.

Как сообщали Українськi Новини, Комитет Сената (верхней палаты Конгресса) США по международным отношениям одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта американской армии Кита Дейтона на должность посла в Украине.

В начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу. А адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

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